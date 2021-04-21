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خطار تفقد عمليات البحث عن هادي الحكيم في مجرى نهر الجوز

منذ 7 ساعات
عمليات البحث مستمرة عن هادي الحكيم

عمليات البحث مستمرة عن هادي الحكيم

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تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الموقع الذي تجري فيه عمليات البحث المستمرة لليوم السابع على التوالي، عن المواطن هادي أنطوان الحكيم ) المفقود منذ الأربعاء الماضي في مجرى نهر الجوز في كفرحلدا في قضاء البترون، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وأعطى خطار توجيهاته إلى عناصر الدفاع المدني المتواجدين في الموقع، وبخاصة عناصر وحدة الإنقاذ البحري، لاستكمال عمليات البحث على امتداد النهر وضفافه، من كفرحلدا نزولا حتى مصبه على الشاطئ البتروني، إلى حين العثور على الشاب وإنجلاء الحقائق.

إلى ذلك دعا خطار “المواطنين الى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة عند التواجد على ضفاف الأنهر، وعدم الإقتراب من الأماكن العالية الخطرة، والتقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني، والمنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي ( www.civildefense.gov.lb ) وعلى الصفحات الرسمية للمديرية العامة على مواقع التواصل الإجتماعي”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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