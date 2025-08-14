خطة أمنية للجيش من أربع مراحل.. وماذا عن السلاح الفلسطيني؟

كشفت معلومات mtv ان خطة الجيش توضَع بهدوء وستُعرَض في أول جلسة حكومية تحدد لهذه الغاية والمرجح أن تكون هذه الجلسة يوم الثلاثاء في الثاني من أيلول إلا اذا استجد طارئ يوجب عقدها الخميس في الرابع منه.

وأشارت الى ان خطة الجيش ستكون ممتدة على مراحل أربع أو أكثر والتسلسل المنطقي يفرض أن تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولي وتمتد تدريجياً وفق معيار جغرافي.

أضافت معلومات الـ mtv، “خطة الجيش ستتضمن مهلاً زمنية مع علامة استفهام كبيرة تطرحها المصادر حول القدرة على مطابقة هذه المهل مع المهل التي طرحت في ورقة باراك أي على أربعة اشهر لا سيما أن جنوب الليطاني وحده استغرق حتى الآن نحو ثمانية اشهر”.

ورأت مصادر الـ mtv انه من الصعب البدء بالسلاح الفلسطيني كمرحلة أولى نظراً لتعقيده طالما أن بعض المعطيات لا تسمح بفتح مشكلات في المخيمات كمرحلة اولى على الاقل.