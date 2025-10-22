خطة أميركية لعزل حزب الله.. ووفد أميركي يستعدّ لزيارة بيروت

أفادت معلومات الـ”mtv” بأن “وفدًا أميركيًا رفيع المستوى يستعدّ لزيارة بيروت الشهر المقبل وسيلتقي قائد الجيش ومسؤولين سياسيين في إطار خطة العزل المالي والسياسي لحزب الله”.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية أميركيّة بأنه “إذ لم يسلّم حزب الله سلاحه وإذا استمرّ الجمود في بيروت فإن إسرائيل “قد تتحرّك منفردة” رغم أن واشنطن تفضّل خيار “العزل الناعم” أي خنق الحزب مالياً وسياسياً”.

وتابعت المصادر، الملف اللبناني بات أولوية لدى إدارة ترامب بعد تثبيت التهدئة في غزة وتقدّم مسار التسوية في سوريا وحزب الله بات الحلقة الأخيرة في منظومة النفوذ الإيراني التي قررت واشنطن تفكيكها‎