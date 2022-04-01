الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطة الإنقاذ المقترحة بين جمعية المصارف وصندوق النقد

1 - أبريل - 2022
جمعية المصارف

جمعية المصارف

A A A
طباعة المقال

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:

“التقى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، وقد تمّت مناقشة خطة الإنقاذ المقترحة ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقد شددت جمعية المصارف على ضرورة العمل لحماية الودائع في أي خطة يتمّ الاتفاق عليها للحفاط على الثروات الخاصة الأساسية وإعادة إطلاق عجلة النمو. جمعية المصارف بيّنت للوفد أهمية الدفع باتجاه تطبيق مسار الإصلاح الذي يشكل ركيزة أساسية وأولوية لا بديل عنها للخروج من الأزمة.

وإذ تؤكد الجمعية تعاونها الكامل والدائم مع صندوق النقد الدولي بما في مصلحة المودعين والمواطنين والبلد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد
    إئتلاف ضد المقالع والكسارات: الحكومة أثبتت أنها أكبر صديق لشركات الترابة
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
    جبران باسيل الى جانب ميشال عون
    عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
    النازحون السوريون
    خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين... ماذا في تفاصيلها؟