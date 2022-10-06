الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطة الجمارك ووقف التهريب على طاولة لجنة الاقتصاد

منذ 7 دقائق
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الاسبوعية برئاسة النائب ميشال ضاهر ، وحضور الأعضاء، اضافة الى حضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، ووفد من قيادة الجيش اللبناني ضمّ العميد يوسف خوري حنا والعقيدين حسام الرفاعي وريمون بو رجيلي.

وكان محْوَر الاجتماع موضوع وقف التهريب عبر المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة.

كما عُرضت خطّة الجمارك اللبنانية عبر السكانرات الموجودة على المعابر اللبنانية، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة عند الدول المستوردة ما سيؤدي الى زيادة الصادرات اللبنانية وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، خاصة أن ثقة الدول العربية والاجنبية بقدرة لبنان على منع التهريب ستمكّن المصدّر اللبناني من فتح أسواق جديدة لتصدير المنتوجات والسلع اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    رصاصة طائشة تصيب مقر إقامة السفير الياباني في لبنان
    بالصور.. رصاصة طائشة تصيب منزل سفير دولة كبرى في لبنان
    سامي الجميل
    الجميّل يجدّد تأكيده ضرورة انتخاب رئيس قادر على معالجة الملفات
    لجان الاهل في البداوي يعتصمون لاكتظاظ الصفوف بالطلّاب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
    سينتيا زرازير
    بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها