خطة الطوارئ الصحية بين ميقاتي والأبيض.. وسلف للمستشفيات الحكومية على الطاولة!

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة فراس الأبيض في السرايا صباح اليوم الأربعاء.

وقال الأبيض بعد الاجتماع: “بحثنا في مواضيع عدة منها الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة كجزء من خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة لرفع جهوزية القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية، وكذلك بالنسبة إلى معالجة الجرحى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، إضافة إلى موضوع النازحين وشؤونهم”.

أضاف: “هناك على جدول مجلس الوزراء أحد البنود الذي يتعلق بتأمين سلف للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جهوزيتها في حال وقوع أي طارىء. تناولنا أيضًا المواضيع الصحية العامة وكيفية عمل الوزارة لتأمين الدواء والاستشفاء للمواطنين، والاعتمادات للوزارة لنتمكن من الاستمرار في هذا الأمر. ولمسنا كل دعم من دولة الرئيس للجهود التي تقوم بها الوزارة”.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.