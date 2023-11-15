الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطة الطوارئ الصحية بين ميقاتي والأبيض.. وسلف للمستشفيات الحكومية على الطاولة!

منذ 20 ثانية
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة فراس الأبيض في السرايا صباح اليوم الأربعاء.

وقال الأبيض بعد الاجتماع: “بحثنا في مواضيع عدة منها الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة كجزء من خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة لرفع جهوزية القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية، وكذلك بالنسبة إلى معالجة الجرحى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، إضافة إلى موضوع النازحين وشؤونهم”.

أضاف: “هناك على جدول مجلس الوزراء أحد البنود الذي يتعلق بتأمين سلف للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جهوزيتها في حال وقوع أي طارىء. تناولنا أيضًا المواضيع الصحية العامة وكيفية عمل الوزارة لتأمين الدواء والاستشفاء للمواطنين، والاعتمادات للوزارة لنتمكن من الاستمرار في هذا الأمر. ولمسنا كل دعم من دولة الرئيس للجهود التي تقوم بها الوزارة”.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.

    المزيد من أخبار لبنان

    المفتي محمد علي الجوزو
    الجوزو: إسرائيل وليدة الاستعمار الغربي.. وهي مخلصة لمن زرعها
    مشاركة حزب القوات في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي
    "القوات" من البرلمان الأوروبي: القرار 1701 هو الحلّ لتخطي المرحلة الدقيقة
    أزمة الكهرباء في لبنان
    بعد إلغاء تلزيم الفيول العراقي.. هل يقع اللبنانيّون في فخّ "العتمة" مجددًا؟!

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    أليكس لوبانوف أحد الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس
    تفاصيل هامة عن صفقة التبادل المرتقبة في غزة.. ما هي "معادلة الـ35"؟
    إسحاق هرتسوغ
    فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي داخل قطاع غزة