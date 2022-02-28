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خطة عمل مفصلة لمعالجة موضوع الإهراءات

28 - فبراير - 2022
اهراءات القمح المدمّرة في مرفأ بيروت

اهراءات القمح المدمّرة في مرفأ بيروت

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انعقدت عصر اليوم اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط إجتماعا في مكتب وزير العدل القاضي هنري الخوري، شارك فيه الى الوزير الخوري وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

وقد تم وضع تقرير، بناء على توصية لآخر جلسة لمجلس الوزراء، يتضمن خطة عمل مفصلة لمعالجة موضوع الإهراءات، على أن يتم إيداع التقرير لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه الى المجلس.

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