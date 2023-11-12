خطر تمدد الصراع يهدد لبنان.. وغوتيريش "قلق جدّاً"!

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد من توسع الصراع في غزة إلى لبنان وأماكن أخرى.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ” لقد طلبت من إيران الضغط على “حماس” لإطلاق سراح الرهائن ومنع “حزب الله” من التدخل في الصراع مع إسرائيل.

كما شدّد غوتيريش، على أنه “لا يمكن استخدام حماس سبباً للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

وفي حديث لـ”CNN” أضاف، “هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة”.وتابع، “الحماية المطلوب توفيرها للمدنيين لا توجد في غزة”.

في السياق، اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن “هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مناطق مدنية في إسرائيل هو هجوم “إرهابي”، ويخاطر بلبنان كدولة”.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى انه “يجب على رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي ألا يكون مطمئنًا بعقلانية أفعال حزب الله”.

فيما أفادت صحيفة “معاريف” بأن “الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه “ضربة شديدة” لحزب الله ردا على تصعيد الأخير هجماته اليوم”.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حزب الله تجاوز منذ مدة الخط الأحمر الذي تحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وهجماته تُعد وصمة عار لنا على المستوى القومي.