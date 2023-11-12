الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطر تمدد الصراع يهدد لبنان.. وغوتيريش "قلق جدّاً"!

منذ 9 ثواني
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد من توسع الصراع في غزة إلى لبنان وأماكن أخرى.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ” لقد طلبت من إيران الضغط على “حماس” لإطلاق سراح الرهائن ومنع “حزب الله” من التدخل في الصراع مع إسرائيل.

كما شدّد غوتيريش، على أنه “لا يمكن استخدام حماس سبباً للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

وفي حديث لـ”CNN” أضاف، “هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة”.وتابع، “الحماية المطلوب توفيرها للمدنيين لا توجد في غزة”.

في السياق، اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن “هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مناطق مدنية في إسرائيل هو هجوم “إرهابي”، ويخاطر بلبنان كدولة”.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى انه “يجب على رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي ألا يكون مطمئنًا بعقلانية أفعال حزب الله”.

فيما أفادت صحيفة “معاريف” بأن “الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه “ضربة شديدة” لحزب الله ردا على تصعيد الأخير هجماته اليوم”.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حزب الله تجاوز منذ مدة الخط الأحمر الذي تحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وهجماته تُعد وصمة عار لنا على المستوى القومي.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    باسيل يعلن موقفه الرسمي من التمديد لقائد الجيش.. "كل كلام آخر منسوب لي فهو كذب"
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    معاريف تتحدث عن "ضربة إسرائيلية شديدة" لحزب الله!

    الأكثر قراءة

    طائرات مسيرة- أرشيفية
    "سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
    رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    معاريف تتحدث عن "ضربة إسرائيلية شديدة" لحزب الله!