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"خطر حقيقي" على أطفالنا.. وتحذير من "ظاهرة" في سوق الدواء!

منذ 3 دقائق
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

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أشار النائب عبد الرحمن البزري إلى أن “الأطباء يوجّهون نصائح للمواطنين بتجنب الاختلاط والازدحام، ولكن على الصعيد الرسمي لا تبديل بالإجراءات”.

كما لفت البزري، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى “ارتفاع بسيط نسبياً في أعداد إصابات “كورونا” وذلك نتيجة التجمعات في الأعياد”. وقال: “المطلوب أن يتنبّه المواطن وأن يقوم بالإجراءات العادية التي يتخذها في أي موسم من دون الخوف”.

وعن إلزاميّة أخذ اللقاح، أكّد “وصول اللقاحات الثنائية التي تتضمّن مزيجًا من الكورونا والأوميكرون”، لافتًا إلى أن “هذه اللقاحات يستفيد منها فقط من أخذوا الجرعات السابقة”.

بالنسبة الى رفع الدعم عن حليب الأطفال، قال البزري: “للأسف الدولة منهارة والحكومة تتصرف كالنعامة عند أي استحقاق ولا ضوابط لضبط تفلّت السوق”. وأضاف: “هناك خطر حقيقي على أطفالنا وعلى تركيبتنا الاجتماعية وهناك أطفال لا يأخذون اللقاحات اللازمة ولا يشربون الحليب المناسب”.

فيما رأى أن “سوق الدواء متحرك ومتفلت من أي ضوابط والأخطر هو تنامي ظاهرة إحضار الأدوية من الخارج بأسلوب الديليفري”.

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