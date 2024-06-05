خطر قنابل الفسفور الإسرائيلية على الجنوب أسوء مما نتوقع.. طبيبة تدق ناقوس الخطر!

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، إن “الخسائر الاقتصادية على القطاع الزراعي كبيرة جدا، حيث تم القضاء بالكامل على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية نتيجة القصف المتعمد بقذائف الفسفور الأبيض”.

وأشار الوزير في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى “عدم توفر إحصاءات دقيقة بالمطلق لهذه الخسائر، فالمسح الميداني حاليا غير ممكن بسبب العمليات القتالية الجارية”.

وتابع: “عمليات المسح تتم عبر لجان ميدانية في المناطق الزراعية بالتعاون مع البلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر”.

من جهتها، حذرت الطبيبة المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى الجعيتاوي ليال عليوان، من خطورة التعرض للفسفور الأبيض وتأثيره السلبي على صحة اللبنانيين.

وقالت عليوان: “مخاطر التعرض للفسفور كثيرة، أبرزها الإصابة بالسرطان والحروق في الجلد خاصة بعد ترسب المادة في الجسم، كما أنه يؤدي إلى حروق من الدرجتين الثانية والثالثة”.

وأضافت: “يسبب الفسفور الأبيض أيضا أزمات في الجهاز التنفسي، ويعرض للاختناق الفوري أو الغياب عن الوعي والدخول في غيبوبة”.

وتابعت: “وعلى المدى البعيد يمكن أن يؤثر على الكبد والكلى والقلب والتسبب بالسرطان”.

وحذرت عليوان من “تناول المزروعات التي تعرضت للقصف بالفسفور الأبيض”، وقالت: “المؤكد أنه يلوث المياه ويتلف النباتات وبالتالي يجب التوقف عن الزراعة في التربة التي تعرضت له قبل معالجتها، وهذا يتطلب سنوات من العمل”.

لكن أضرار الفسفور الأبيض لا تتوقف عند هذا الحد.

فقد أوضح الباحث في الجامعة اللبنانية بالمجلس الوطني للبحوث العلمية، الخبير البيئي عارف ضيا، أن “الفسفور الأبيض يشكل مادة تترسب إلى الأرض وتنتقل إلى المياه الجوفية مع الأمطار وتلوثها بحمض الفسفوريك، وهو أحد مخلفات احتراق مادة الفسفور”.

وأضاف ضيا: “يتضاعف تأثير الفسفور في حال وصول مياه الأمطار التي تحمله إلى المسطحات المائية المفتوحة، مثل البرك الزراعية، إذ يلوثها ويسهم في تسريع النمو المفرط للطحالب”.

وحذر من تناول المزروعات التي طالها الفسفور الأبيض، لافتا إلى عدم جدوى غسلها بالمياه، وقال: “قد تصيب الإنسان بالسرطان وبأمراض مميتة كونها مادة حارقة للخلايا”.

ما هو الفسفور الأبيض؟

مادة كيميائية يمكن أن تشعل النار في أي شيء تسقط عليه.

لها آثار مدمرة على الإنسان في حال ملامستها، إذ بإمكانها أن تحرق اللحم البشري حتى العظام.

الناجون منه معرضون لخطر فشل الأعضاء أو أضرار بالجهاز التنفسي، حتى لو كانت حروقهم صغيرة.

ويقول أطباء إن الفسفور الأبيض يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.