خطر كورونا يهدّد ٢٠ طبيباً لبنانيّاً… و ١٢٠٠ فحص حتى الآن

تفيد معلومات “الأخبار” بأنّ أحد مُستشفيات بيروت يتجه، اليوم، إلى إجراء فحوصاتٍ فيروس كورونا لنحو 20 طبيباً يُشتبه في إصابتهم بعد احتكاكهم بإحدى الحالات التي ثبتت إصابتها.

ووفق رئيسة نقابة المُمرضين والمُمرضات ميرنا ضومط، هناك نحو 15 إصابة لمُمرّضين ومُمرّضات كانوا على تماسٍ مع عدد من المرضى المُصابين. وهذا ما يستدعي “ضرورة حماية الطواقم الصحية التي تكون على خطّ المواجهة الأول مع المُصابين”.

أمّا ارتفاع تسجيل الإصابات، فمرده إلى ارتفاع القدرة على الفحص بعد تفعيل عدد من المُختبرات، فيما تُفيد معلومات “الأخبار” بأن نحو 1200 فحص أُجريت منذ “اندلاع” الوباء. وهذا الارتفاع في تسجيل الإصابات هو السبب الرئيس الذي دفع الى “إشراك” بقية المُستشفيات في المهمات الطبية والصحية المرتبطة بالفيروس بعد تزايد الضغط على مستشفى رفيق الحريري.