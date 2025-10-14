خطف فتييْن لبنانييْن قرب الحدود مع سوريا… والجيش يتحرك لاستعادتهما

شهدت المنطقة الحدودية الشمالية بين بلدتي حوش السيد علي والقصر في قضاء الهرمل مساء اليوم حادثة خطف طالت فتيين لبنانيين من داخل الأراضي اللبنانية، في محلة العريض القريبة من الحدود السورية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الفتيين حسين يوسف قطايا (مواليد 2010) ومجتبى علي زعيتر (مواليد 2009) تم اقتيادهما من قبل مجموعة يُعتقد أن أفرادها من الجنسية السورية إلى جهة مجهولة، يُرجّح أنها داخل الأراضي السورية.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تحقيقاتها لتحديد هوية الخاطفين ومكان احتجاز الفتيين، في وقت عمّ الاستنفار أوساط الأهالي والعائلتين اللتين طالبتا الدولة بالتحرك العاجل لإعادتهما سالمين.

وفي تطور لاحق، أفادت معلومات خاصة لـ”النهار” بأن الجيش اللبناني يجري اتصالات وتفاوضاً مع الجانب السوري بهدف استعادة الفتيين، مع توقعات بإطلاق سراحهما خلال ساعة في حال نجاح المساعي الجارية.