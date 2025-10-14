الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطف فتييْن لبنانييْن قرب الحدود مع سوريا… والجيش يتحرك لاستعادتهما

منذ 37 دقيقة
الحدود اللبنانية السورية

الحدود اللبنانية السورية

A A A
طباعة المقال

شهدت المنطقة الحدودية الشمالية بين بلدتي حوش السيد علي والقصر في قضاء الهرمل مساء اليوم حادثة خطف طالت فتيين لبنانيين من داخل الأراضي اللبنانية، في محلة العريض القريبة من الحدود السورية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الفتيين حسين يوسف قطايا (مواليد 2010) ومجتبى علي زعيتر (مواليد 2009) تم اقتيادهما من قبل مجموعة يُعتقد أن أفرادها من الجنسية السورية إلى جهة مجهولة، يُرجّح أنها داخل الأراضي السورية.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تحقيقاتها لتحديد هوية الخاطفين ومكان احتجاز الفتيين، في وقت عمّ الاستنفار أوساط الأهالي والعائلتين اللتين طالبتا الدولة بالتحرك العاجل لإعادتهما سالمين.

وفي تطور لاحق، أفادت معلومات خاصة لـ”النهار” بأن الجيش اللبناني يجري اتصالات وتفاوضاً مع الجانب السوري بهدف استعادة الفتيين، مع توقعات بإطلاق سراحهما خلال ساعة في حال نجاح المساعي الجارية.

    المزيد من أخبار لبنان

    سامي الجميل
    سامي الجميّل: الحرب تنتهي فقط عندما يُنزع السلاح من الجميع
    النائب طوني فرنجيه يلتقي وزيرة البيئة تمارا الزين
    النائب فرنجية ناقش مع وزيرة البيئة الجوانب المختلفة لأزمة النفايات
    حولا
    بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"

    الأكثر قراءة

    أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
    تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
    بلدية تنورين
    بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
    استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان