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خطوات إيجابية في ملف بواخر المحروقات.. إليكم التفاصيل

18 - سبتمبر - 2021
محطة محروقات

محطة محروقات

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ذكرت قناة الـ”MTV” أنّ 3 بواخر محملة بالبنزين بكمية 70 ألف طن وصلت إلى لبنان، ومن المتوقّع في حال أفرغت حمولتها أن تُحدث بعض الانفراج في السوق.

ولفتت القناة إلى أنّ باخرة كانت تحمل كمية من المازوت المدعوم أفرغت حمولتها لبيعها بسعر الدولار بعد رفع الدعم عن المازوت، لافتةً إلى أنّ إحدى الشركات المستوردة للنفط أفرغت 7000 طن من المازوت كبادرة حسن نية اليوم كي لا تتوقف بعض القطاعات الحيوية.

ومع هذا، فقد ذكرت المصادر أنّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض دخل على خطّ الوساطات بين الشركات ومصرف لبنان لإيجاد الحل المناسب يوم الاثنين المقبل.

في المقابل، لفت رئيس تجمع ​أصحاب المولدات​ ​عبدو سعادة​، إلى أنهم “لم يحصلوا على ​المازوت​ ويقولون لنا أنها ستتوفر الإثنين، الا أنه لا حل لدينا يومي السبت والأحد، قد تفرغ المادة من خزانات مولداتنا، وبالتالي إطفائها”.

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