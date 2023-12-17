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خطوات استكمالية بعد "التمديد".. هل تكون الـ2024 سنة انتخاب الرئيس؟

منذ 43 دقيقة
الفراغ الرئاسي

الفراغ الرئاسي

الأنباء الكويتية
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بعد إنجاز التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من جانب مجلس النواب، الخطوة الاستكمالية التالية ستكون على الحكومة في اجتماعها، يوم الثلاثاء المقبل، من خلال تعيين رئيس لأركان الجيش ومفتش عام ومدير عام للإدارة، تصحيحًا لأوضاع المجلس العسكري الأعلى.

وما بعد الثلاثاء ستتحول الأنظار إلى رئاسة الجمهورية، ضمن توجه محلي وخارجي، بأن يكون العام الجديد 2024 عام انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وفي أسرع وقت ممكن.

وبالتأكيد سيتم التوصل إلى انتخاب الرئيس قبل نهاية ولاية العماد جوزاف عون، وإن تقاطع المصالح المحلية والخارجية، التي وفرت التمديد لقائد الجيش، سيؤمن انتخاب الرئيس المناسب للمرحلة اللبنانية والإقليمية المقبلة.

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