خطوات تنسيقية للنزول إلى الشارع.. ووضع حدّ لـ "الكارتيلات"

بعد زيارة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان – FENASOL كاسترو عبد الله، إلى مقر نقابة سائقي السيارات العمومية، أشار بيان إلى أن المجتمعين بحثوا في “القضايا المعيشية والاقتصادية ومعاناة سائقي السيارات العمومية وعوائلهم وغلاء المحروقات، وقطع غيار السيارات التي باتت تباع بالدولار وفاتورة الدواء والاستشفاء بعد أن باتوا تقريبا من دون أي غطاء صحي، وكل ذلك بات يقع على كاهل السائق العمومي، من دون أي اهتمام أو دعم أو رعاية من الحكومة لأكبر قطاع تعتاش منه آلاف العائلات اللبنانية، ومن دون أي تنظيم لقطاع النقل وهو مطلب قديم جديد لنقابة السائقين العموميين ولاتحاد النقل في لبنان”.

كما لفت البيان إلى أنّهم عرضوا لـ”خطوات التنسيق للتحرك المطلبي وللنزول إلى الشارع، وكانت وجهات النظر متطابقة في القضايا التي طرحت من أجل لقمة العيش الكريم، ووضع حد للكارتيلات ولتفلت كبار التجار والمستوردين واحتكارهم لأسعار السلع الغذائية، وضرورة قيام الحكومة ووزارة الداخلية في تطبيق القانون في قطاع النقل ووقف السيارات غير الشرعية، وتأمين قطع غيار مدعومة لسيارات السائقين العموميين وبإقرار البنزين المدعوم لهم وهو حق من حقوقهم المقدسة من اجل العيش الكريم”.