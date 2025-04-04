خطوةٌ نوعية من وزيرة الشباب والرياضة!

تنفيذًا لما ورد في مقدمة البيان الوزاري للحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام، لجهة التزامها بالإصلاح وتفعيل الرقابة وتطوير الإدارة العامة، وحرصًا على ضبط وتنظيم الواقع الرياضي، أعلنت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان عن خطوة نوعية تهدف إلى دعم الجهاز الفني في الوزارة، الذي يعاني من نقص حاد في الكوادر البشرية المتخصصة.

وفي هذا الإطار، نسّقت الوزيرة بايراقداريان مع عميد كلية التربية البدنية والرياضية في الجامعة اللبنانية، بهدف الاستعانة بطلاب الكلية لتعزيز عمل اللجنة الفنية المستحدثة في الوزارة، والتي كانت قد شُكلت قبل أيام بموجب قرار من الوزيرة، لتتولى الكشف الميداني على الأندية والاتحادات الرياضية، والتأكد من مدى التزامها بالشروط الفنية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم رقم 4481 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول 2016، والذي ينظم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان، إضافة إلى القرار رقم 90/1/2007.

وطلبت الوزيرة من اللجنة المباشرة بإجراء المسح الميداني، اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، على عدد من أندية كرة الطاولة وكرة السلة، تمهيدًا لتوسيع الرقابة إلى اتحادات وأندية رياضية أخرى.