خطوة تصعيديّة لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان

صدر عن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “بعد الوعود الوهمية التي تلقاها المجلس التنفيذي من دولة رئيس مجلس الوزراء وبعد فشل الاتصالات والمفاوضات بين معالي وزير العمل ومجلس الإدارة، وحيث نلتمس التوجه إلى إلغاء الغاية التي أُنشئ من أجلها الصندوق، ألا وهي تأمين الحماية الاجتماعية للمضمونين، وذلك بسبب تعنّت مجلس الإدارة، وبعد أن طفح الكيل مع المستخدمين بسبب عدم قدرتهم على تحمّل العبء الضيقة الاقتصادية التي فتكت بهم وما آلت إليه الظروف من غبن وحرمان وإجحاف في الحفاظ على حقوقهم، وبعد فقدان الثقة حول تحسين ظروف العمل من ناحية تأمين التغطية الاستشفائية والمنح التعليمية وتصحيح الأجور، وحيث أصبح الوضع في أسفل الدرك لدى المستخدمين كما المضمونين ولم يعد باستطاعتهم تحمّل كلفة الاستمرارية، وبناءً على ما تقدّم، يدعو المجلس التنفيذي كافة المستخدمين في مختلف المكاتب والمركز الرئيسي خصوصاً، إلى التوقف عن العمل يوم الخميس بتاريخ 27 تمّوز 2023، كخطوة تصعيديّة. وفي حال عدم تجاوب مجلس الإدارة لمطالبنا، يُعتبر الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع أيام العمل فقط وذلك اعتباراً من 1 آب 2023”.







