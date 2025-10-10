خطوة لافتة.. تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري!

علم موقع mtv أنّ وزارة الخارجيّة اللبنانيّة تبلّغت، عبر السفارة السوريّة في لبنان، قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كافّة أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة.

إشارة الى أنّ المجلس تأسّس في العام 1991، ضمن اتفاقيّة تعاون بين البلدية وقّع عليها الرئيسان اللبناني الياس الهراوي والسوري حافظ الأسد.

ويُعتبر هذا القرار بمثابة “هديّة” سوريّة الى لبنان، تسبق الزيارة التي يقوم بها اليوم وزير الخارجيّة السوري أسعد الشيباني، تلبيةً لدعوة وزير الخارجيّة اللبناني يوسف رجي.

يشار إلى أن لبنان ينتظر اليوم زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية، وفور وصوله ينتقل الشيباني إلى وزارة الخارجية والمغتربين للقاء الوزير يوسف رجي، ثم ينتقل إلى قصر بعبدا لإجراء مباحثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

ومن ثم ينتقل إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام الذي يقيم على شرفه مأدبة غداء تكريمية، على أن يغادر بيروت بعد ذلك.

وقال مصدر دبلوماسي لصوت بيروت إنترناشونال إن زيارة الشيباني ستبحث موضوع الموقوفين والمحكومين السوريين والموضوع القضائي المتصل بهم كذلك ستتم مناقشة ملف الحدود بين البلدين ومسألة النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية.

وتعتبر زيارة وزير الخارجية السوري الأولى من نوعها بين البلدين حيث كان النظام السوري السابق يحجم عن التبادلات في الزيارات من جانبه انطلاقاً من نظرته للبنان، لكن السلطات السورية الجديدة تنظر إلى العلاقة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوزير الشيباني لن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري.