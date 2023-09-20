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خطوة هامة من وزارة المالية للحد من احتكار الطوابع

منذ 20 دقيقة
وزارة المالية

وزارة المالية

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أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية في بيان “انها ستباشر بتأمين خدمة استيفاء الطابع المالي بواسطة آلة وسم الطابع المالي في كل من صندوق طوابع الجمهور وصندوق الدوائر العقارية في بيروت، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن تعمم الخطوة تباعاً على سائر الصناديق حيث يقتضي”.

وأوضحت المديرية في بيانها أن خطوتها هذه تأتي في إطار الإجراءات التي وضعتها للتنفيذ، وذلك لوضع حد لاحتكار الطوابع المالية وقطعاً لبيعها في السوق السوداء”.

ولفتت المديرية إلى انها “حاضرة لتأمين حاجة السوق التي تسير وفق الآليات النظامية عبر أمناء صناديق طوابع المرخصين في المناطق، وهي تدعو المتضررين إلى التعاون معها عبر كشف المستغلين لملاحقتهم وفق الأصول القانونية”.

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