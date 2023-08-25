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خطوط ملاحية جديدة بين الشرق الأقصى ومرفأ بيروت

منذ 47 دقيقة
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

طلال عيد
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قرّرت شركة الملاحة H.M.M الكورية الجنوبية التي تحتل مرتبة بين العشرة الأوائل في العالم في الملاحة الدولية، تسيير خطوط ملاحية منتظمة من منطقة الشرق الأقصى إلى مرفأ بيروت وتوسيع خطوطها في اتجاه مرافئ أوروبية وأميركية.

وقد افتتحت مكاتبها في بيروت تحت اسم H.M.M Agency Lebanon ومديرها المسؤول وسام قزي. وباشرت بتسيير باخرتها الأولى من منطقة الشرق الأقصى في اتجاه بيروت حيث يُتوقع أن تصل في النصف الثاني من أيلول بعدما أبحرت في 8 آب الحالي.

الجدير ذكره أن اعتماد الشركة العالمية H.M.M على مرفأ بيروت دليل إعادة الثقة بهذا المرفأ الحيوي في منطقة الشرق الاوسط وأهميته في الملاحة البحرية العالمية، وعودة الشركات الملاحية العالمية الى اعتماد مرفأ بيروت للنقل البحري في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية.

    المصدر :
  • المركزية

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