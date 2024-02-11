خطّار يتفقد عمليات البحث والإنقاذ في صحراء الشويفات

تفقد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار موقع المبنى السكني الذي انهار عند الساعة ٨،٤٠ صباحاً في منطقة صحراء الشويفات، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات نتيجة مغادرة القاطنين منازلهم إثر سماعهم أصوات تنبئ بسقوطه قبل وقوع الكارثة بدقائق.

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قد حرص على تكليف عناصر الدفاع المدني بإجراء مسح ميداني شامل ودقيق في موقع الانهيار للتحقق مما إذا كان هناك من إصابات، والتأكد من سلامة القاطنين في المباني المجاورة واخلائهم تحسباً لوقوع أي طارئ.

وفي السيّاق، أعطى العميد خطّار توجيهاته للعناصر لإخلاء مبنيين سكنيين ملاصقين للمبنى الذي سقط (مؤلف من خمس طبقات ومنزل جاهز على السطح).

كما شدّد على العناصر حول ضرورة التنبه والحرص على تأمين السلامة العامة خلال تنفيذ عمليات رفع الانقاض، واستكمال تنفيذ المهام الموكلة إليهم الى حين انتهاء الجهات المعنية من العمل واعادة فتح الطريق.

كما وقال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، ننسق ونتواصل مع جميع الأركان المعنية في الدولة اللبنانية واجتمعنا على الأرض مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة والمهندس الذي يكشف على المبنى المنهار والأبنية المجاورة مشيراً ان “كل شخص بدأ بعمله حسب صلاحياته”.

وأوضح الوزير حمية أن لا علاقة لوزارة الأشغال بموضوع الأبنية التي هي من صلاحيات البلديات والهيئة العليا للإغاثة ” ولكن تحسساً منا مع الأهالي ننسق مع الجميع وقمنا بالإتصالات اللازمة ونحن موجودون في مكان الإنهيار إلى جانب الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ومحافظ جبل لبنان والدفاع المدني ورئيس بلدية الشويفات واتحاد البلديات.

وأشار الوزير حمية أن المهندس المختص المكلف من محافظة جبل لبنان يقوم بالكشف على الأبنبة المجاورة للتأكد من سلامتها.