خطّار: 99% من الحرائق في لبنان من صنع البشر

أكد مدير عام الدفاع المدني ريمون خطّار أن نسبة 99 في المئة من الحرائق في لبنان من صنع البشر وقد أصيب عنصر من الدفاع المدني إصابة خطرة وتمّ نقله إلى مستشفى الجعيتاوي.

من جهته، ناشد فوج اطفاء بيروت “كل من لديه القدرة في محيط منطقة بشامون وجوارها تأمين المياه لتزويد سيارات الاطفاء لتستطيع اخماد النيران المندلعة بقوة وزادت سرعة الرياح في اتساع بقعة الحريق”.

يذكر أنه تجددت منذ ساعات الصباح الأولى الحرائق في بلدة بشامون، كما وتم تسجيل حالات اختناق، والأهالي يطلبون الإغاثة. ويتخوف الأهالي من وصول نيران الحريق إلى خطوط الكهرباء، والمدارس في المنطقة تطلب من الأهالي أخذ أولادهم بسبب الدخان ورائحة الحريق.

كما واندلع حريق كبير مساء أمس في غابات بشامون وامتدّت النيران لتطاول عشرات الأشجار في المنطقة. وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني، وباشرت عمليات الإخماد.