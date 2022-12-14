خطّة أمنيّة لفترة الأعياد وتشديد ليلة الميلاد

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى “أنّنا وضعنا خطّة أمنيّة لفترة الأعياد، وسنتشدّد ليلة الميلاد، واتُّخذت كل الإجراءات الضروريّة والإستباقيّة”.

وأضاف مولوي في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: “نعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجاً وسنتشدّد في محيط المطار لمنع إطلاق النار العشوائي”، وتابع: “للقوى الأمنيّة الحقّ بالتحرّك التلقائي أمام الجرم المشهود”.

كما شدّد على أنّ “الموقف الرّسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه وسمعته، ومنع أيّ عمل غير مقبول يحصل فيه أو عبره وسنتصدّى لتصدير الأذى والتهريب عبر المطار”.

وعن الخطّة الأمنيّة في طرابلس، أكّد مولوي أنّها نجحت بنسبة مرتفعة و”ما في غطاء فوق رأس أحد”، مُطمئناً المواطنين “عَيْدوا بأمان وفرح ومحبّة لأنّو أمانكن مسؤوليّتنا ومسؤوليّة كلّ عنصر أمنيّ وعسكريّ”.

وتعليقاً على إشكال الأشرفيّة، قال: “لا نُريد أن تتكرّر والفوضى وزعزعة الإستقرار لا نقبل به ولن نسمح بأن يحصل ونؤكّد جهوزيّتنا وجهوزيّة كلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة”.