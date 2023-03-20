الأثنين 28 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطّة إنقاذيّة طارئة.. "الاتصالات" تُواكب الأوضاع الاقتصادية الراهنة

منذ 32 دقيقة
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

A A A
طباعة المقال

عقد وزير الاتصالات جوني القرم اجتماعًا مع إدارتي شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” لوضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين عدم انفصال المشتركين عن الشبكة الخليوية في ظل ارتفاع سعر صيرفة وسط الأزمة التي تواجهها البلاد.

وفي الاجتماع، أكد القرم أنّه “مستمر في متابعة سير عمل الخطة وأعطى توجيهاته بضرورة إعطاء تحفيزات للمشتركين لعدم الخروج عن الشبكة”.

وطلب أن تعاود شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” بدءًا من يوم الخميس، ولفترة محددة، تقديم 30 دقيقة مجانية لمشتركيهما مع كل بطاقة تشريج من فئة 7.5 دولارات بصلاحية 30 يومًا، مشددًا على ضرورة أن تعطي شركتا الخليوي عروضًا متنوعة تحاكي حاجات مختلف الشرائح.

وأكد أن الوزارة ستبقى تواكب عن كثب الأوضاع الاقتصادية الراهنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين قدر المستطاع في ظل الظروف الصعبة.

    المزيد من أخبار لبنان

    تدابير سير
    بسبب أعمال تعبيد.. تدابير سير في محلة السفارة - الرحاب
    أسعار المحروقات
    تقلّب "الدولار" يُنتج جدولًا ثالثًا للمحروقات اليوم.. والأسعار إلى ارتفاع!
    الدولار
    "الدولار" يواصل مساره صعودًا.. كم بلغ مساءً؟

    الأكثر قراءة

    مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
    تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
    هزة أرضية
    هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
    التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
    دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء