خطّة إنقاذيّة طارئة.. "الاتصالات" تُواكب الأوضاع الاقتصادية الراهنة

عقد وزير الاتصالات جوني القرم اجتماعًا مع إدارتي شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” لوضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين عدم انفصال المشتركين عن الشبكة الخليوية في ظل ارتفاع سعر صيرفة وسط الأزمة التي تواجهها البلاد.

وفي الاجتماع، أكد القرم أنّه “مستمر في متابعة سير عمل الخطة وأعطى توجيهاته بضرورة إعطاء تحفيزات للمشتركين لعدم الخروج عن الشبكة”.

وطلب أن تعاود شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” بدءًا من يوم الخميس، ولفترة محددة، تقديم 30 دقيقة مجانية لمشتركيهما مع كل بطاقة تشريج من فئة 7.5 دولارات بصلاحية 30 يومًا، مشددًا على ضرورة أن تعطي شركتا الخليوي عروضًا متنوعة تحاكي حاجات مختلف الشرائح.

وأكد أن الوزارة ستبقى تواكب عن كثب الأوضاع الاقتصادية الراهنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين قدر المستطاع في ظل الظروف الصعبة.