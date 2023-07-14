الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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خطّة استراتيجيّة للحدّ من الحرائق

منذ دقيقة واحدة
حرائق في لبنان

حرائق في لبنان

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أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، “جهوزية الوزارة لمواجهة موجة الحرّ التي يتعرّض لها لبنان ضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى الوقاية والحدّ من الحرائق بالتعاون مع فرق المستجيب الأول المؤلفة من البلديات وجمعيات المجتمع المدني والأهالي، وبمؤازرة الدفاع المدني والجيش اللبناني”.

كما أشار ياسين، في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى “جهود هؤلاء الكبيرة بإخماد 12 حريقًا اندلع بالأمس في عدة مناطق لبنانية، من دون تسجيل خسائر كبيرة”.

كما لفت وزير البيئة إلى المساعي الحثيثة لتوفير الدعم الكافي للدفاع المدني الذي يقوم بجهود جبارة بواسطة إمكانات جد متواضعة، داعيًا المواطنين إلى اليقظة والانتباه، مذكّرًا بقانون الغابات الصادر في العام 1970 الذي يحذّر من إشعال النيران قرب الغابات.

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