الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطّة نهوض لبنانية – تعاون تنموي جديد بين السرايا والمعهد العربي للتخطيط

منذ 3 دقائق
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية مع وفد من المعهد العربي للتخطيط

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية مع وفد من المعهد العربي للتخطيط

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية وفدًا من المعهد العربي للتخطيط برئاسة المدير العام الدكتور عادل عبدالله الوقيان، يرافقه رئيس الجهاز الإداري في المعهد كريم عادل درويش، ولمياء المبيض بساط ممثلة لبنان في مجلس أمناء المعهد ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.

في مستهل اللقاء، نقل الدكتور الوقيان إلى الرئيس سلام تحياته، معربًا عن تقديره لما لقيه الوفد من حفاوة استقبال وتعاون من الجهات الرسمية اللبنانية. وأوضح أن زيارة الوفد تأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز الشراكة مع لبنان وتوسيع مجالات التعاون في ميادين التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات.

وأشاد الوقيان باهتمام الحكومة اللبنانية بدعم مسار التنمية رغم التحديات، مشيرًا إلى أنّ ما لمسه من نشاط داخل المؤسسات الحكومية يعكس إرادة واضحة للنهوض وإعادة الثقة وتحريك عجلة النمو. كما أثنى على “النبض الإيجابي” لدى الشعب اللبناني وإصراره على الإبداع والعمل المستمر، معتبرًا أن هذا التفاؤل يشكل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية.

وقدّم خلال اللقاء تقريرًا شاملاً حول أبرز برامج وأنشطة المعهد، شمل التخطيط الاستراتيجي، تحليل السياسات العامة، تنمية الموارد البشرية، والبرامج التدريبية والاستشارية. كما طرح مجموعة مقترحات لتعزيز التعاون مع لبنان، من بينها برامج تدريب متخصصة للكوادر اللبنانية، وتبادل الخبرات في التنمية المحلية والإدارة العامة والاقتصاد.

من جهته، رحّب الرئيس نواف سلام بالوفد، مؤكدًا تقديره لدور المعهد العربي للتخطيط كإحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشتركة في دعم التنمية وصنع السياسات. وشدد على رغبة لبنان في توسيع التعاون مع المعهد، خصوصًا في ظل المرحلة الإصلاحية الحالية، معلنًا استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإطلاق برامج مشتركة وورش عمل ومبادرات تدريبية.

واختُتم اللقاء بتأكيد متبادل على أهمية تعزيز التعاون، حيث جدّد الدكتور الوقيان التزام المعهد بمساندة لبنان في جهوده التنموية ودعم قدرات مؤسساته في التخطيط والإدارة والتنمية المستدامة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

حزب الله في الجنوب
حزب الله يستأنف تهريب السلاح ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار
لبنان وسوريا
سوريا تضغط على لبنان لتسليم ضباط من نظام الأسد متهمين بجرائم حرب
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يلتقي وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول
وزير الخارجية الألماني خلال لقائه سلام: ألمانيا مستعدة للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله