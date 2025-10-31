خطّة نهوض لبنانية – تعاون تنموي جديد بين السرايا والمعهد العربي للتخطيط

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية وفدًا من المعهد العربي للتخطيط برئاسة المدير العام الدكتور عادل عبدالله الوقيان، يرافقه رئيس الجهاز الإداري في المعهد كريم عادل درويش، ولمياء المبيض بساط ممثلة لبنان في مجلس أمناء المعهد ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.

في مستهل اللقاء، نقل الدكتور الوقيان إلى الرئيس سلام تحياته، معربًا عن تقديره لما لقيه الوفد من حفاوة استقبال وتعاون من الجهات الرسمية اللبنانية. وأوضح أن زيارة الوفد تأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز الشراكة مع لبنان وتوسيع مجالات التعاون في ميادين التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات.

وأشاد الوقيان باهتمام الحكومة اللبنانية بدعم مسار التنمية رغم التحديات، مشيرًا إلى أنّ ما لمسه من نشاط داخل المؤسسات الحكومية يعكس إرادة واضحة للنهوض وإعادة الثقة وتحريك عجلة النمو. كما أثنى على “النبض الإيجابي” لدى الشعب اللبناني وإصراره على الإبداع والعمل المستمر، معتبرًا أن هذا التفاؤل يشكل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية.

وقدّم خلال اللقاء تقريرًا شاملاً حول أبرز برامج وأنشطة المعهد، شمل التخطيط الاستراتيجي، تحليل السياسات العامة، تنمية الموارد البشرية، والبرامج التدريبية والاستشارية. كما طرح مجموعة مقترحات لتعزيز التعاون مع لبنان، من بينها برامج تدريب متخصصة للكوادر اللبنانية، وتبادل الخبرات في التنمية المحلية والإدارة العامة والاقتصاد.

من جهته، رحّب الرئيس نواف سلام بالوفد، مؤكدًا تقديره لدور المعهد العربي للتخطيط كإحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشتركة في دعم التنمية وصنع السياسات. وشدد على رغبة لبنان في توسيع التعاون مع المعهد، خصوصًا في ظل المرحلة الإصلاحية الحالية، معلنًا استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإطلاق برامج مشتركة وورش عمل ومبادرات تدريبية.

واختُتم اللقاء بتأكيد متبادل على أهمية تعزيز التعاون، حيث جدّد الدكتور الوقيان التزام المعهد بمساندة لبنان في جهوده التنموية ودعم قدرات مؤسساته في التخطيط والإدارة والتنمية المستدامة.