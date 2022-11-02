خطّطوا لارتكاب هجمات في لبنان.. الجيش يوقف أفرادًا على صلة بداعش

أوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش البناني مواطنًا لانتقاله الى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش، ومحاولته تجنيد أشخاص من لبنان لمصلحة التنظيم الإرهابي.

كما أفاد الجيش بأن الموقوف كان يحضّر أفرادًا آخرين لارتكاب اعتداءات في مناطق لبنانية.

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه إنه “بتاريخ 2022/10/18 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (أ.خ.) لانتقاله بتاريخ 2021/12/20 إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانبه، ولعودته خلسةً إلى لبنان وتجنيده أشخاصاً لمصلحة التنظيم، وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني، وذلك من خلال إعدادهم ذهنياً وجسدياً، وشراء أسلحة ورمانات يدوية لهم كي ينفّذوا مخططاته”.

وأضافت في بيان: “تمكنت المديرية من توقيف المتورطين معه، وعلى رأسهم المدعو (ع.ر.) الذي كان يتهيأ لتنفيذ مخطط إرهابي. تستمر التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.