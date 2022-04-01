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خط جوّي بين لبنان وأرمينيا

منذ 3 ساعات
علي حمية

علي حمية

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بحث وزير الأشغال العامة والنقل مع سفير أرمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابيكيان، في سبل تعزيز العلاقات التي تربط البلدين ومساهمة الوزارة في ذلك، ولا سيما في مجال الطيران المدني، بحيث تمت الموافقة على فتح خط جوي بين لبنان وأرمينيا، والسماح لكل من الطيران المدني اللبناني والأرميني بتسيير رحلات أسبوعية بين البلدين.

فقد وافقت وزارة الاشغال العامة والنقل لسلطات الطيران المدني الأرميني على تسيير شركة FLYONE ARMENIA رحلات منتظمة إلى لبنان منه، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا بين يريفان وبيروت، وبالعكس… الأمر الذي ينعكس على تعزيز العلاقات بين البلدين.

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