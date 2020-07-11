خفراء الجمارك الناجحون: سننام تحت منازل معرقلي تعييننا

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ناشدت لجنة متابعة دورة خفراء الجمارك، في بيان اليوم، “الوزراء من منطلق الثقة بهم ومن منطلق إنساني، وبما أن حكومتكم لا تشبه الحكومات التي سبقتها، التصويت على تعييننا واختتام ست سنوات من العذاب المرير الذي مررنا به”.

وقال: “بعد وضع بند تعييننا على جدول أعمال مجلس الوزراء الثلثاء، وبما أن تعييننا حق لنا، وأولوية تحسين الجباية الجمركية وضبط المعابر من صلب إصلاحات صندوق النقد الدولي، نناشد الرئيس حسان دياب والوزراء إنصافنا وتعييننا، وإلا فإننا لم يعد لدينا شي نخسره في هذا البلد”.

وختم: “سوف نتجه الى التصعيد والنزول الى بيوت الوزراء المعرقلين والنوم تحت منازلهم، آملين منكم عدم إجبارنا على النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقنا”.