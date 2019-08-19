خلاصات زيارة واشنطن بجعبة الحريري

لا ترى أوساط سياسية أن زيارة رئيس الحكومة سعد حريري لواشنطن ستؤدي إلى تداعيات سلبية تتركها على المناخ الإيجابي الداخلي الذي أَرْسَتْه “صلحة البساتين”.

ولفتت الأوساط لـ”الراي” إلى أن ثمة حاجة لانتظار عودة رئيس الحكومة لتتكشّف كامل خلاصات زيارته ولا سيما في ما خصّ موضوع ترسيم الحدود البحرية ومعالجة النزاع البري مع اسرائيل، وإذا كان الحريري نجح في انتزاع تعاونٍ أميركي أكبر لجهة دعْم موقف لبنان الداعي إلى مفاوضات مع اسرائيل برعاية الأمم المتحدة ومشاركة واشنطن كوسيط، نظراً للأهمية الاقتصادية لإنهاء هذا الملف وتمكين “بلاد الأرز” من المخزون النفطي في المنطقة المتنازَع عليها.

المصدر الراي