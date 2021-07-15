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خلاف الحريري وعون يلهب دولار السوق السوداء.. فكم سجل؟

15 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 4:48 مساءً
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ 19900 ليرة للبيع و20000 ليرة للشراء.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل انخفاضاً واضحاً قبل ظهر اليوم، اذ بلغ 19375 ليرة للبيع و19425 ليرة للشراء.

ويأتي هذا الارتفاع السريع لسعر صرف الدولار، عقب اعلان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، حيث أعلن أنه لن يتفق مع الرئيس عون، وبالتالي فضل الاعتذار.

وتزماناً مع فشل المنظومة السياسية في تشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات، يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

 

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