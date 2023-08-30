خلافات ترجئ تصويت مجلس الأمن حول قوة اليونيفيل في لبنان

أعلن دبلوماسيون أن تصويتاً مزمعاً في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء على تجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان تأجّل بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.

وتُنفذ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تأسست عام 1978 دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض عملها سنويا. وينتهي التفويض الحالي لها غدا الخميس.

ويأتي الخلاف في مجلس الأمن وسط حرب كلامية متصاعدة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إذ تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى “العصر الحجري” ويستعدان لصراع محتمل حتى مع نفيهما السعي إلى ذلك.

وصاغت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إن القرار أضعف بعضا من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية.

وقال دبلوماسي إماراتي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ الثالث من أغسطس آب اطلعت عليها رويترز إن اليونيفيل لا تزال تواجه قيودا على حرية حركتها وتأخر الوصول إلى المواقع المهمة.

وكتب جوتيريش أنه “يجب الحفاظ على قدرة البعثة على القيام بالدوريات والأنشطة بشكل مستقل”.

ووفقا لمسودة قرار اطلعت عليها رويترز، أضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح “بدوريات معلنة وغير معلنة” لقوات الأمم المتحدة.