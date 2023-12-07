خلال الأعياد.. زيادة رحلات "الميدل إيست"

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان” زيادة رحلاتها خلال فترة الأعياد، حيث ستسير 151 رحلة اضافية خلال الفترة الممتدة من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 10 كانون الثاني 2024 بالاضافة الى الرحلات النظامية وفق الجدول التالي. ولمزيد من التفاصل يرجى مراجعة الرابط التاليMEA – Middle East Airlines | Flight Schedule :
” أوروبا:
الوجهة رقم الرحلة نوع الرحلة أيام التشغيل
لندن 201/202 نظامية رحلة يومية
801/802 25 رحلة اضافية يومياً من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 30 كانون الأول 2023
يومياً من 1 كانون الثاني 2024 ولغاية 9 كانون الثاني 2024
باريس 211/212 نظامية رحلة يومية
209/210 19 رحلة اضافية يومياً من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 30 كانون الأول 2023
يومياً من 2 كانون الثاني 2024 ولغاية 8 كانون الثاني 2024
221/222 رحلة واحدة بتاريخ 23 كانون الأول 2023
جينيف 213/214 نظامية الاثنين / الاربعاء / السبت
213/214 رحلتين اضافيتين أيام 9 كانون الأول 2023 و 7 كانون الثاني 2024
بروكسيل 215/216 نظامية الثلاثاء / السبت
215/216 4 رحلات اضافية أيام 21 و 22 كانون الأول 2023 و 5 و 8 كانون الثاني 2024
فرانكفورت 217/218 نظامية رحلة يومية
دوسلدورف 247/248 نظامية الثلاثاء / الجمعة / الاحد
1249/1250 3 رحلات اضافية يوم 19 كانون الأول 2023
247/248 أيام 18 كانون الأول 2023 و 3 كانون الثاني 2024
كوبنهاغن 225/226 نظامية الثلاثاء / الجمعة / الاحد
روما 235/235 نظامية الاثنين / الاربعاء / الجمعة
231/232 7 رحلات اضافية أيام 17 و 20 و 22 و 24 و 31 كانون الأول 2024
1231/1232 يوم 1 كانون الثاني 2024
ميلانو 235/235 نظامية الاثنين / الاربعاء / الجمعة
235/235 4 رحلات اضافية أيام 16 و20 كانون الأول 2023 و 6 كانون الثاني 2024
1231 يوم 1 كانون الثاني 2024
مدريد 241/242 نظامية الاثنين / الجمعة
241/242 4 رحلات اضافية أيام 20 و 23 كانون الأول 2023 و 2 و 4 كانون الثاني 2024
أثينا 251/252 رحلة نظامية الثلاثاء / الاربعاء / السبت
253/254 رحلة نظامية الاحد
1253 رحلتين اضافيتين أيام 22 و 23 كانون الأول 2023
لارنكا 1261/1262 نظامية رحلة يومية
اسطنبول 265/266 نظامية رحلتين يوميتين
267/268 نظامية
يريفان 275/276 نظامية الخميس
” الشرق الأوسط والخليج العربي:
الوجهة رقم الرحلة نوع الرحلة أيام التشغيل
القاهرة 306/307 نظامية رحلة يومية
عمان 312/313 نظامية رحلة يومية
بغداد 322/323 نظامية الاثنين / الأربعاء / السبت / الأحد
322/323 رحلة اضافية واحدة يوم 29 كانون الأول 2023
اربيل 324/325 نظامية الثلاثاء / الخميس / الاحد
النجف 326/327 نظامية الخميس / الأحد
جده 368/369 نظامية الاربعاء / الخميس / السبت / الاحد
364/365 نظامية الاربعاء / السبت
374/375 30 رحلة اضافية يومياً اعتباراً من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 10 كانون الثاني 2024
1364 يوم 3 كانون الثاني 2024
368 يوم 19 كانون الأول 2023
الرياض 422/423 نظامية رحلة يومية
424/425 نظامية الأربعاء / الأحد
424 10 رحلات اضافية يوم 18 كانون الأول 2023
1422 أيام 21 و 22 كانون الأول 2023
1424 أيام 19 و20 و 21 و 22 كانون الأول 2023 و 5 و 7 كانون الثاني 2024
2422 يوم 7 كانون الثاني 2024
الدمام 442/443 نظامية الخميس / السبت
442 4 رحلات اضافية أيام 20 كانون الأول 2023 و 3 كانون الثاني 2024
446 أيام 19 و 21 كانون الأول 2023
الكويت 402/403 نظامية الاثنين / الثلاثاء / الخميس / السبت
1402 5 رحلات اضافية يوم 21 كانون الأول 2023
1404 أيام 20 و 22 كانون الأول 2023 و 2 و 4 كانون الثاني 2024
ابو ظبي 418/419 نظامية الثلاثاء / الخميس / السبت / الاحد
416 رحلة اضافية واحدة يوم 1 كانون الثاني 2024
دبي 426/427 نظامية الاثنين / الجمعة / الاحد
428/429 نظامية رحلة يومية
1426 18 رحلة اضافية 20 كانون الأول 2023 و 1 و 3 كانون الثاني 2024
1428 17 و 20 كانون الأول
430 أيام 14 و 18 و 19 و 21 و 22 و 26 و 28 و 30 كانون الأول 2023 و 1 و 7 و 8 و 9 و 10 كانون الثاني 2024
الدوحة 436/437 نظامية الاربعاء / الخميس / السبت / الاحد
434 7 رحلات اضافية أيام 15 و 21 كانون الأول 2023 و 1 و 2 و 3 كانون الثاني 2024
1434 أيام 20 و 22 كانون الأول 2023
” افريقيا
الوجهة رقم الرحلة نوع الرحلة أيام التشغيل
لاغوس/ ابيدجان 571/572 نظامية الاحد
571 4 رحلات اضافية أيام 15 و 19 و 26 كانون الأول 2023 و 5 كانون الثاني 2024
اكرا / ابيدجان 575/576 نظامية الاربعاء
أكرا / ابيدجان 575 رحلة اضافية واحدة يوم 18 كانون الاول 2023″.