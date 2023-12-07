خلال الأعياد.. زيادة رحلات "الميدل إيست"

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان” زيادة رحلاتها خلال فترة الأعياد، حيث ستسير 151 رحلة اضافية خلال الفترة الممتدة من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 10 كانون الثاني 2024 بالاضافة الى الرحلات النظامية وفق الجدول التالي. ولمزيد من التفاصل يرجى مراجعة الرابط التاليMEA – Middle East Airlines | Flight Schedule :

” أوروبا:

الوجهة رقم الرحلة نوع الرحلة أيام التشغيل

لندن 201/202 نظامية رحلة يومية

801/802 25 رحلة اضافية يومياً من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 30 كانون الأول 2023

يومياً من 1 كانون الثاني 2024 ولغاية 9 كانون الثاني 2024

باريس 211/212 نظامية رحلة يومية

209/210 19 رحلة اضافية يومياً من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 30 كانون الأول 2023

يومياً من 2 كانون الثاني 2024 ولغاية 8 كانون الثاني 2024

221/222 رحلة واحدة بتاريخ 23 كانون الأول 2023

جينيف 213/214 نظامية الاثنين / الاربعاء / السبت

213/214 رحلتين اضافيتين أيام 9 كانون الأول 2023 و 7 كانون الثاني 2024

بروكسيل 215/216 نظامية الثلاثاء / السبت

215/216 4 رحلات اضافية أيام 21 و 22 كانون الأول 2023 و 5 و 8 كانون الثاني 2024

فرانكفورت 217/218 نظامية رحلة يومية

دوسلدورف 247/248 نظامية الثلاثاء / الجمعة / الاحد

1249/1250 3 رحلات اضافية يوم 19 كانون الأول 2023

247/248 أيام 18 كانون الأول 2023 و 3 كانون الثاني 2024

كوبنهاغن 225/226 نظامية الثلاثاء / الجمعة / الاحد

روما 235/235 نظامية الاثنين / الاربعاء / الجمعة

231/232 7 رحلات اضافية أيام 17 و 20 و 22 و 24 و 31 كانون الأول 2024

1231/1232 يوم 1 كانون الثاني 2024

ميلانو 235/235 نظامية الاثنين / الاربعاء / الجمعة

235/235 4 رحلات اضافية أيام 16 و20 كانون الأول 2023 و 6 كانون الثاني 2024

1231 يوم 1 كانون الثاني 2024

مدريد 241/242 نظامية الاثنين / الجمعة

241/242 4 رحلات اضافية أيام 20 و 23 كانون الأول 2023 و 2 و 4 كانون الثاني 2024

أثينا 251/252 رحلة نظامية الثلاثاء / الاربعاء / السبت

253/254 رحلة نظامية الاحد

1253 رحلتين اضافيتين أيام 22 و 23 كانون الأول 2023

لارنكا 1261/1262 نظامية رحلة يومية

اسطنبول 265/266 نظامية رحلتين يوميتين

267/268 نظامية

يريفان 275/276 نظامية الخميس

” الشرق الأوسط والخليج العربي:

الوجهة رقم الرحلة نوع الرحلة أيام التشغيل

القاهرة 306/307 نظامية رحلة يومية

عمان 312/313 نظامية رحلة يومية

بغداد 322/323 نظامية الاثنين / الأربعاء / السبت / الأحد

322/323 رحلة اضافية واحدة يوم 29 كانون الأول 2023

اربيل 324/325 نظامية الثلاثاء / الخميس / الاحد

النجف 326/327 نظامية الخميس / الأحد

جده 368/369 نظامية الاربعاء / الخميس / السبت / الاحد

364/365 نظامية الاربعاء / السبت

374/375 30 رحلة اضافية يومياً اعتباراً من 14 كانون الأول 2023 ولغاية 10 كانون الثاني 2024

1364 يوم 3 كانون الثاني 2024

368 يوم 19 كانون الأول 2023

الرياض 422/423 نظامية رحلة يومية

424/425 نظامية الأربعاء / الأحد

424 10 رحلات اضافية يوم 18 كانون الأول 2023

1422 أيام 21 و 22 كانون الأول 2023

1424 أيام 19 و20 و 21 و 22 كانون الأول 2023 و 5 و 7 كانون الثاني 2024

2422 يوم 7 كانون الثاني 2024

الدمام 442/443 نظامية الخميس / السبت

442 4 رحلات اضافية أيام 20 كانون الأول 2023 و 3 كانون الثاني 2024

446 أيام 19 و 21 كانون الأول 2023

الكويت 402/403 نظامية الاثنين / الثلاثاء / الخميس / السبت

1402 5 رحلات اضافية يوم 21 كانون الأول 2023

1404 أيام 20 و 22 كانون الأول 2023 و 2 و 4 كانون الثاني 2024

ابو ظبي 418/419 نظامية الثلاثاء / الخميس / السبت / الاحد

416 رحلة اضافية واحدة يوم 1 كانون الثاني 2024

دبي 426/427 نظامية الاثنين / الجمعة / الاحد

428/429 نظامية رحلة يومية

1426 18 رحلة اضافية 20 كانون الأول 2023 و 1 و 3 كانون الثاني 2024

1428 17 و 20 كانون الأول

430 أيام 14 و 18 و 19 و 21 و 22 و 26 و 28 و 30 كانون الأول 2023 و 1 و 7 و 8 و 9 و 10 كانون الثاني 2024

الدوحة 436/437 نظامية الاربعاء / الخميس / السبت / الاحد

434 7 رحلات اضافية أيام 15 و 21 كانون الأول 2023 و 1 و 2 و 3 كانون الثاني 2024

1434 أيام 20 و 22 كانون الأول 2023

” افريقيا

الوجهة رقم الرحلة نوع الرحلة أيام التشغيل

لاغوس/ ابيدجان 571/572 نظامية الاحد

571 4 رحلات اضافية أيام 15 و 19 و 26 كانون الأول 2023 و 5 كانون الثاني 2024

اكرا / ابيدجان 575/576 نظامية الاربعاء

أكرا / ابيدجان 575 رحلة اضافية واحدة يوم 18 كانون الاول 2023″.