خلال لقائه السفير الفرنسي... جعجع يشدد على إجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسية ماري فافريل، بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.

وبحث المجتمعون في المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، حيث أطلع ماغرو جعجع على أجواء زيارة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت والرياض، إضافة إلى التحركات والمؤتمرات المرتقبة لدعم لبنان.

وتناول اللقاء مختلف الملفات، ولا سيما مسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وشدد جعجع في هذا السياق على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأجيل.