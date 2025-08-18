خلال لقائه برّاك... بري يرسم "خريطة الاستقرار"

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة خلال استقباله الموفد الأميركي السفير توماس براك ونائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، والوفد المرافق. واستمر اللقاء أكثر من ساعة، وتركز البحث حول الأوضاع السياسية والميدانية.

وخلال اللقاء، سأل الرئيس بري عن الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار وانسحابها من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دولياً، مؤكداً أن هذا الالتزام يشكل مدخلاً أساسياً للاستقرار في لبنان، وفرصة للانطلاق في ورشة إعادة الإعمار تمهيداً لعودة الأهالي إلى بلداتهم، إضافة إلى تأمين الدعم للجيش اللبناني.

بدوره، اكتفى براك بعد اللقاء بالقول: “بحثنا وناقشنا ما يهم الجميع، وهو كيفية الوصول إلى الازدهار في لبنان، في الجنوب والشمال وكافة أنحاء البلاد ولكل اللبنانيين”. وختم: “لقائي اليوم مع الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة ولديه تاريخ مذهل، ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح”.

وكان الرئيس بري قد استقبل في وقت سابق السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.

كما استقبل رئيس المجلس وزير الاتصالات شارل الحاج، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون متصلة بقطاع الاتصالات.