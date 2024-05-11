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خلال 48 ساعة.. المعلومات تكشف عصابة سلب مسلح في عكار

منذ 15 دقيقة
عنصر من شعبة المعلومات

عنصر من شعبة المعلومات

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّة البلاغ الآتي:

“فجر تاريخ 29-4-2024 وفي بلدة الكويخات – عكّار، أقدم أربعة أشخاص مجهولين ملثّمين، على اعتراض سيّارة “بيك أب – تاكوما” يقودها المواطن ط. ح. (38 سنة) وسلبوه بقوّة السّلاح، سيّارته ومبلغ /200/ مليون ل. ل. و/800/ دولار أميركي ومسدّسًا حربيًّا وهاتفه الخلوي، ومن ثم قاموا بتكبيله ورميه على حافّة الطّريق ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. بعد حوالى السّاعة، تم العثور على الـ”بيك أب” في بلدة تل عبّاس – حلبا، وإلى جانبه الهاتف الخلوي العائد للضّحيّة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد عصابة السّلب وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:

ق. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني).

ش. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سورية).

بتاريخ 1-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المذكورَين في بلدة كوشا. وبتفتيشهما، ضبطت بحوزة الأوّل مسدّساً حربيًّا (تم سلبه من ط. ح.).

بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل أنّه أقدم برفقة ثلاثة آخرين على سلب المدعو (ط. ح.) بقوّة السّلاح في الكويخات، بعد أن استدرجته (ش. ز.)، التي اعترفت أيضاً بما نُسب إليها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

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