خلايا من 250 طبيباً و500 ممرضة لمتابعة مرضى كورونا في المنازل

أوضح نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنه تم تشكيل خلايا من مئتين وخمسين طبيباً وخمسمئة ممرضة موزعين على الأراضي اللبنانية كافّة علماً أن الحاجة هي لثلاثمئة خلية لمتابعة مرضى كورونا في المنازل وتأمين أجهزة التنفس والأدوية التي هم بحاجة إليها في علاجهم على أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل. وفي حديث الى “صوت كل لبنان” ناشد الأجهزة المعنية التعاون وتأمين التمويل المطلوب لتسهيل عمل هذه الخلايا.

وجدد أبو شرف الدعوة الى المواطنين الالتزام بالإقفال التام والإجراءات الوقائية رأفةً بالطاقم الطبي والتمريضي مشيراً الى أن فايروس كورونا المتحور أكثر فتكاً وأسرع انتشاراً ويزيد من عدد الوفيات لكن نتائج الدراسات الأولية كشفت أن لقاح فايز فعّال لمكافحته. وذكّر أبو شرف بأن الخطر ما زال موجوداً في هذه الفترة الفاصلة بين تفشي الوباء وتأمين اللقاح والمطلوب التعاون والتعاطي بمسؤولية.