الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلايا من 250 طبيباً و500 ممرضة لمتابعة مرضى كورونا في المنازل

25 - يناير - 2021
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

A A A
طباعة المقال

أوضح نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنه تم تشكيل خلايا من مئتين وخمسين طبيباً وخمسمئة ممرضة موزعين على الأراضي اللبنانية كافّة علماً أن الحاجة هي لثلاثمئة خلية لمتابعة مرضى كورونا في المنازل وتأمين أجهزة التنفس والأدوية التي هم بحاجة إليها في علاجهم على أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل. وفي حديث الى “صوت كل لبنان” ناشد الأجهزة المعنية التعاون وتأمين التمويل المطلوب لتسهيل عمل هذه الخلايا.

وجدد أبو شرف الدعوة الى المواطنين الالتزام بالإقفال التام والإجراءات الوقائية رأفةً بالطاقم الطبي والتمريضي مشيراً الى أن فايروس كورونا المتحور أكثر فتكاً وأسرع انتشاراً ويزيد من عدد الوفيات لكن نتائج الدراسات الأولية كشفت أن لقاح فايز فعّال لمكافحته. وذكّر أبو شرف بأن الخطر ما زال موجوداً في هذه الفترة الفاصلة بين تفشي الوباء وتأمين اللقاح والمطلوب التعاون والتعاطي بمسؤولية.

    المزيد من أخبار لبنان

    جورج الراسي
    بعد حادث جورج الراسي.. وزارة الأشغال تتحرك
    وضاح صادق
    وضاح صادق: يجب أن نمارس كلّ الضغوط الممكنة لإقرار هذا القانون
    بسام مولوي
    مولوي كلّف عبير بكّور القيام بأعمال بلدية مراح السفيرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    الموز له العديد من الفوائد الصحية
    طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن