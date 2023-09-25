إرجاء جلسة محاكمة المتهمين في أحداث خلدة

أرجأت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة المتهمين في أحداث خلدة الى ١٦ تشرين الأول المقبل وذلك بسبب تغيب المحامي أنطوان سعد وكيل الدفاع عن متهمين (٢) في الملف.

وقد أرسل سعد محاميا متدرجا مع العلم أن محكمة التمييز لا تقبل وكالة المحامين المتدرجين أمامها وقد انتظرت المحكمة وصول سعد لمدة أربعين دقيقة تقريبا. وعندما وصل كانت الجلسة قد ارجئت.

هذا التغيب، أثار امتعاضا لدى الأهالي وبعض المحامين في الملف.

وكان قد كتب النائب أشرف ريفي عبر منصة “اكس”: “تعقد محكمة التمييز العسكرية اليوم جلسةً للنظر في قضية الإعتداء على أهل خلدة من قِبل مسلّحي “حزب الله”. الأهالي ونحن، نأمل ونراهن أن تحلّ العدالة لرفع الظلم عن الموقوفين، وأن تُختم هذه القضية بما يتناسب مع ضرورات الحق والعيش المشترك والسلم الأهلي”.