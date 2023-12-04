خلف: أما حان الوقت للامتثال الى أحكام الدستور؟

سأل النائب ملحم خلف، “في اليوم الـ 320 لوجودي داخل مجلس النواب، هل الضمير اصبح مكروها الى هذا الحد؟ فلسطين تدمي القلوب، عداد الموت لا يتوقف، اطفال، نساء شيوخ، رجال مدنيين في المنازل، في المستشفيات ، في المدارس. اينما تواجدوا لا وصف لهذه الابادة المستمرة، ونحن في عجز غير مسبوق لا رئيس للجمهورية، لا حكومة فاعلة او قادرة، لا ادارة، لا مؤسسات.”

أضاف: “أين نحن من هذا الوطن المبادر في كل المحافل وبكل القضايا الكبرى، يرفع الصوت، يعانق القيم، يواجه الظلم، يدون المواثيق. أين نحن من هذا الزمن لنخرج من مستنقعاتنا الطائفية، المذهبية، الزبائنية ومن معاركنا الدونكيشوتية العبثية التي اسقطنا انفسنا فيها والتي أبعدتنا عن الدور والرؤية لوطن العيش معا، وطن الحريات العامة وطن حقوق الانسان. هل لدينا الجرأة لاعادة تكوين السلطة، هل نتذكر اننا الوحيدون المسؤولون عن اعادة انتظام الحياة العامة والتي تفرض علينا انتخاب رئيس للجمهورية”.

وختم: “أما حان الوقت للامتثال الى احكام الدستور سيما احكام المواد 74 و75و49 منه. أما حان وقت انقاذ الجمهورية من الفراغ القاتل رحمة بالناس وبشعبنا واستعادة دورنا الرائد في المحافل الدولية والاقليمية، ام ان الضمير اصبح مكروها الى هذا الحد؟”.