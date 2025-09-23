خلف: أي تعديل لقانون الانتخابات أو تأجيلها يشكل مخالفة للدستور والديمقراطية

قال النائب ملحم خلف في تصريح من مجلس النواب: “تأكيدا على مطالبتي وتوقيعي للعريضة التي تطلب ان يكون هناك انتخاب وتعديل للقانون الانتخابي الحاضر لغير المقيمين من اللبنانيين، احب ان أشير إلى التبريرات الدستورية والقانونية. اولا في حال أبقينا على الانتخاب وفق القانون الحاضر، هناك مخالفات لهذا القانون وهناك مخالفة للمادة السابعة من الدستور، وهي للمبدأ عدم المساواة بين اللبنانيين، ويجب السماح لغير المقيمين ان ينتخبوا بالطريقة نفسها وفق سجل قيدهم أينما تواجدوا، والمخالفة الثانية هي المادة 24 من الدستور لجهة المناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين على ان تكون نسبية ما بين المناطق وما بين المذاهب، والقارات ليست مناطق لبنانية وهناك مخالفة للقانون الانتخابي نفسه لانه يحدد 128 مقعدا وزيادة النواب هو مخالفة للقانون الحالي، يجب ان نذهب إلى مكان يريح هذا القانون وان يتوافق مع الدستور والقانون”.

وعن الكلام عن تأجيل الانتخابات النيابية، قال: “أنا ضد أي كلام عن عدم احترام المبادىء الأساسية للديموقراطية، والمبدأ الأساسي في الديموقراطية هو مبدأ تداول السلطة واحترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. والكلام الذي يحكى فيه عن التأجيل هو مخالفة للدستور ولا يمكن ان نقبل التمديد لانفسنا، والحديث عن هذا الموضوع مخالف للدستور والقواعد الاساسية للديموقراطية في جمهوريتنا”.