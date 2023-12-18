الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلف: إننا نفرط بالوطن وبالجمهورية والديمقراطية والدستور

منذ 4 دقائق
النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

A A A
طباعة المقال

سأل النائب ملحم خلف في تصريح: “أي كلام يفيد بعد، طالما أننا نحن النواب لا نرى في عدم انتخاب رئيس للجمهورية أي مسؤولية شخصية، فهل من حاجة بنا الى ترداد أحكام المادة 74 من الدستور التي تدعونا الى الحضور الفوري وبقوة القانون لملء شغور سدة الرئاسة؟”.

وقال: “أي كلام يفيد بعد طالما أننا تخلينا عن سيادة القانون ومفاهيم العيش معا واعتبرنا أن انتخاب رئيس للجمهورية هو قضية سياسية لا دستورية. فهل صحيح أن السياسة متفلتة من القيود القانونية؟ هكذا قول يفسر ما أوصلنا أنفسنا إليه نتيجة رفضنا الامتثال الى أحكام الدستور وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، إنها الفوضى العارمة وزمن تقاذف المسؤوليات وانهزام الدولة والمؤسسات”.

وأضاف: “إننا نفرط بالوطن وبالجمهورية والديمقراطية والدستور، فعدم خضوعنا لأحكام الدستور يشكّل انقلاباً عليه واستسهالاً لتعليق أحكامه”.
وختم: “من يرى أن هناك خطراً يستدعي ملء الفراغ في مناصب الادارة وفي قيادة الاسلاك العسكرية فما باله بخطر عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
    بيان لمياه لبنان الجنوبي.. ماذا جاء فيه؟
    فادي كرم
    كرم رداً على خواجة: أخطأ في العنوان
    لقاء سيدة الجبل
    لقاء سيدة الجبل: استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية يضعف موقف لبنان التفاوضي

    الأكثر قراءة

    كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
    غزة تحت النار
    الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
    أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
    غزة تحت النار
    تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!