الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023 |
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خلف: التمديد لقائد الجيش مسؤولية الحكومة.. ولا صلاحية للبرلمان!

منذ 8 دقائق
النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

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رأى النائب ملحم خلف أن لا صلاحية لمجلس النواب التمديد لقيادة الجيش، معتبرًا أن المسؤولية تقع هنا على السلطة التنفيذية، أي الحكومة التي عليها القيام بذلك، لأنه لا أولوية عند المجلس سوى أولوية انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام الحياة العامة، ولأجل استرداد الدولة التي لا تعود إلا بانتخاب رئيس للبلاد، وكل ما يحصل خارج هذا الإطار هو ترقيع ليس إلا.

وأكد خلف، في حديث لـ”الأنباء الكويتية”، أنه لن يحضر الجلسة التشريعية المتوقع أن يدعو لها الرئيس نبيه بري منتصف الشهر، انطلاقًا من أن المادة 25 من الدستور تقول إن المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية، وفي حال تواجد 86 نائبًا في القاعة العامة يجب أن تتحول إلى جلسة انتخاب.

وسأل: “في حال عقدت جلسة تشريع وجرى إقرار المشاريع المحالة على الهيئة العامة، هل سيحل موضوع هيئة إدارة السير والدوائر العقارية، والمالية والقضاء المعطل، والشغور في 21 مركز مدير عام”؟

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