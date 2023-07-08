السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلف الحبتور: أتحسّر على لبنان.. ولا بدّ أن يحاسب المواطن هؤلاء الزعماء

منذ 39 دقيقة
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

A A A
طباعة المقال

أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إلى أنّه يُتابع “أخبار لبنان الحبيب بشكل يومي وبكل تفاصيله”، مشيرًا إلى أنّه يتحسّر عليه وعلى تلك الأيام الجميلة.

الحبتور وفي تغريدة له عبر “تويتر” تناول فيها الوضع اللبنانيّ، أضاف: “ومن خلال دراسات وأبحاث وتحليلات عن الأسباب التي حولته من سويسرا الشرق إلى وضعه الصعب اليوم، وبعد أن كنا نظن أنّ حزب الله وحده هو السبب وراء مأساته، تبيّن لنا أنّ هناك من أضرّ بلبنان أكثر منه، ألا وهو المواطن الذي سكت عن حقه، واستسلم للأمر الواقع، ووقع ضحية التبعية لشخصيات ظنوا أنهم زعماءهم وباتوا رهينة لهم”.

تابع الحبتور: “كما لا يمكن أن نستثني ما يسمى بالزعامات والقيادات عن التسبّب المباشر وغير المباشر بانهيار لبنان. لبنان الجميل والحبيب والغالي على قلوبنا لا بدّ أن يستعيد زمنه الجميل بإذن الله، ولا بد أن يعي المواطن اللبناني ويحاسب كل من أوصله إلى هذا الوضع، وأن يؤمن ببلده ويعيد الاعتبار له، ليرجع لبنان كما عرفناه وأحببناه وعشقناه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محكمة - تعبيرية
    مذكرة توقيف بحقّ رئيس بلديّة سابق
    وزير الصحة فراس الأبيض
    في ليون.. الأبيض: لبنان الذي يعاني من نقص هائل في الموارد تمكن من مواجهة وباء الكوليرا
    الوزير السابق وديع الخازن
    وديع الخازن: بيان نوّاب الحاكم دقّ لناقوس الخطر

    الأكثر قراءة

    محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
    بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
    القاتل أطلق 4 رصاصات استقرت في صدر المغترب اللبناني وسام إدريس
    مقتل مغترب لبناني في البرغواي.. وفيديو يوثّق جريمة "الزائر المجهول"
    مصرف لبنان
    هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان