خلف الحبتور: أتحسّر على لبنان.. ولا بدّ أن يحاسب المواطن هؤلاء الزعماء

أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إلى أنّه يُتابع “أخبار لبنان الحبيب بشكل يومي وبكل تفاصيله”، مشيرًا إلى أنّه يتحسّر عليه وعلى تلك الأيام الجميلة.

الحبتور وفي تغريدة له عبر “تويتر” تناول فيها الوضع اللبنانيّ، أضاف: “ومن خلال دراسات وأبحاث وتحليلات عن الأسباب التي حولته من سويسرا الشرق إلى وضعه الصعب اليوم، وبعد أن كنا نظن أنّ حزب الله وحده هو السبب وراء مأساته، تبيّن لنا أنّ هناك من أضرّ بلبنان أكثر منه، ألا وهو المواطن الذي سكت عن حقه، واستسلم للأمر الواقع، ووقع ضحية التبعية لشخصيات ظنوا أنهم زعماءهم وباتوا رهينة لهم”.

تابع الحبتور: “كما لا يمكن أن نستثني ما يسمى بالزعامات والقيادات عن التسبّب المباشر وغير المباشر بانهيار لبنان. لبنان الجميل والحبيب والغالي على قلوبنا لا بدّ أن يستعيد زمنه الجميل بإذن الله، ولا بد أن يعي المواطن اللبناني ويحاسب كل من أوصله إلى هذا الوضع، وأن يؤمن ببلده ويعيد الاعتبار له، ليرجع لبنان كما عرفناه وأحببناه وعشقناه”.

أتابع أخبار لبنان الحبيب بشكل يومي وبكل تفاصيله، وأتحسر عليه وعلى تلك الأيام الجميلة .

ومن خلال دراسات وأبحاث وتحليلات عن الأسباب التي حولته من سويسرا الشرق الى وضعه الصعب اليوم وبعد أن كنا نظن أن حزب الله وحده هو السبب وراء مأساته ، تبين لنا أن هناك من أضر بلبنان أكثر منه… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) July 8, 2023