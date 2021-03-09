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خلف الحبتور ينصح اللبنانيين: الحلّ الوحيد هو رحيل حزب الله عن لبنان

9 - مارس - 2021
آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 10:15 مساءً
خلف الحبتور

خلف الحبتور

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غرّد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “الحبتور” خلف أحمد الحبتور عبر موقعه على تويتر كاتبا:

يمرّ لبنان بأسوأ الظروف في تاريخه والسبب هو “حزب الله” فقط لا غير. واذا أراد اللبنانيون استعادة بلدهم، فالحلّ الوحيد هي رحيل حزب الله عنه. لقد خسر لبنان كل حلفائه وأصدقائه في العالم ولا أحد مستعد أن يقف معه ما دام لبنان حاضن لحزب إرهابي.

وفي تغريدة ثانية أضاف:

إلى الأشقاء اللبنانيين أقول، الحل الأساسي والوحيد لإنقاذ بلدكم هو التحرر من حزب الله. هم يلهونكم بالسياسيين من وزراء ونواب وغيرهم، ولكن سبب البلاء والحالة المزرية التي تعانون منها هو الحزب الذي يحتل بلدكم ويتحكم بقراركم ويسرق من أولادكم فرصة العيش الكريم.

 

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