خلف: المطلوب تواضع يترافق مع يقظة لتبديد المصالح الضيقة

قال النائب ملحم خلف في اليوم الـ508 لوجوده في مجلس النواب: “في زمن الفراغ الرئاسي الذي طال أمده والذي أضحى زمنا لاضاعة الوقت ولإلهاء اللبنانيين عن معالجة تراكم الازمات التي يعيشونها، في زمن قرع طبول الحرب المستعرة على الحدود الجنوبية وامكانية توسعها لتطال لبنان باكمله، في زمن النزوح العشوائي وعجز المعنيين عن مقاربة اختناق الدولة جراء تمدده المتفلت، في زمن المخاطر الكبرى وتدافع المحادثات الدولية والمؤتمرات المرتقبة التي تحاكي أدواراً جديدة لبلدان المنطقة بما فيها لبنان، وأمام فشل الموفدين والمبعوثين الدوليين الذين ولحينه فشلوا في حث القوى السياسية بضرورة انتظام الحياة العامة واقناعها في ضرورة انتخاب رئيس للبلاد، يبقى سبيل وحيد لانقاذ الوطن: قرار جريء من نواب الامة للامتثال الى أحكام الدستور وانتخاب رئيس للبلاد وفق آلية المادة 49 من الدستور التي تفرض على جميع النواب الحضور إلى القاعة العامة والاستمرار بدورات متتالية لا تنتهي الا باعلان اسم الرئيس العتيد”.

وأضاف: “المطلوب تواضع يترافق مع يقظة لتبديد المصالح الضيقة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا الجامعة التي تحاكي إرادة الناس”.

وتابع: “المطلوب احترام إرادة الشعب، صاحب السيادة، الذي يناشد النواب بضرورة اتخاذ قرار وطني جامع انقاذي يسمح بانتخاب رئيس للبلاد يكون مرتكزاً للعودة الى أحضان الجمهورية والى منطق الديموقراطية وقوة الدستور وفعالية سيادة القانون وسلامة العيش معا علنا نتحمل المسؤولية وننقذ الوطن ونسترد الدولة قبل السقوط المدوي باسقاط الشرعية التمثيلية عمن يخالف الدستور”.