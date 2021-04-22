الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلف: النقابة متأهبة لردع أيّ تعرّض لأيّ مواطن

22 - أبريل - 2021
ملحم خلف

ملحم خلف

A A A
طباعة المقال

استنكر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ما حصل في منطقة عوكر يوم أمس، ووصفه “بالاعتداء البربريّ على المتظاهرين”.

وأكد على ان “حقّ التظاهر والإعتصام، تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبنانيّ والقوانين المرعية الإجراء”.

وشدد على ان “النقابة متأهبة لردع أيّ تعرّض لأيّ مواطن أراد التعبير عن رأيه أو موقفه، مع التشديد على سلمية أيّ تحرك ومن دون التعرّض للقوى الأمنية ومِن دون الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة.”

وندد بـ”محاولة الإعتداء التي حصلت بحقّ محاميين خلال تأديتهما للمهنة، ومحاولة منعهما مِن القيام بواجب تأمين حقّ الدفاع”.

وقال “إنّ أيّ إعتبار-مهما كان هذا الإعتبار-يقف دائماً عند حدّ التعرّض لكرامات المحامين.”

وناشد المحامين المتواجدين ضمن أيّ تحرك مِن أيّ نوعٍ كان أو ضمن أيّ إجراءات قضائية، الى “إلتزامهم بقسمهم وبقانون تنظيم مهنة المحاماة وبأنظمة النقابة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    الجيش: توقيف أشخاص لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها والإتجار بها
    الناقورة
    زورق إسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة
    وزير البيئة ناصر ياسين
    دعمٌ عكاري لمواجهة النيران في بسكنتا.. وشكرٌ من وزير البيئة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!