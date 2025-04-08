خلف: حملات ممنهجة أواجهها منذ 2019 تعود اليوم بثوب جديد وأدوات أشد تمويها واحترافا

قال النائب ملحم خلف في تصريح اليوم: “منذ عام ٢٠١٩، وأنا أواجه حملات منظمة وممنهجة تستهدفني، تتسم بشراسة غير مسبوقة، وتفيض افتراء وتضليلا، تتعدد مصادرها وتتنوع أساليبها وغاياتها، وها هي اليوم تعود بثوب جديد، وأدوات أشد تمويها وأكثر احترافا، ضمن مسلسل مستمر من الاغتيال السياسي، ولن تكون الأخيرة، لكنها، كما في كل مرة، لن ترهبنا، ولن تضعف عزيمتنا في النضال من أجل الإنسان، ومن أجل الحقيقة”.

وأضاف خلف: “لا بأس، في وجه هذه الحملات، أستحضر قولا مأثورا: إن أعداء الحقيقة يملكون وسائل مخيفة يعملون بها، لكن الحقيقة، في النهاية، تنتصر بأصدقائها والمؤمنين بها”.