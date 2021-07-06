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خلف خلال وقفة احتجاجية للمحامين: لن نقبل أن يكسر أحدٌ المحامي

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 7:26 مساءً
ملحم خلف

ملحم خلف

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نفذ محامون وقفة احتجاجية في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت، احتجاجا على تجاهل المطالب التي طرحتها نقابة المحامين في بيروت منذ بدء اضرابها المفتوح قبل خمسة أسابيع، رفضا لـ”الاعتداءات والتجاوزات” التي يتعرض لها محامون.

ورأى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في كلمة ألقاها أمام المحامين، أن هذه الوقفة التي ستكون مقدمة لوقفات مماثلة تقام أسبوعيا في كل قصور العدل، “تعبر عن العزة والكرامة عند المحامين”.

وقال: “ان نقباء المحامين في فرنسا واتحاد المحامين العرب، سيتضامنون مع نقابة المحامين في بيروت يوم الخميس المقبل، مؤكدا ان “لا مكان لكسر أحد، فكما أن نقابة المحامين لا تقبل أن يكسر القضاء، لن تقبل أن يكسر أحد المحامي.

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