خلف: سنبقى بخدمة بيروت وأهلها

استقبل النائب ملحم خلف في مكتبه في بيروت ، اليوم، رئيس “اللقاء الشبابي اللبناني – الفلسطيني” احمد عبدالله الشاويش ومستشار اللقاء محمد الفرخ.

وأكد خلف امام الوفد “اننا كنا وما زلنا وسنبقى بخدمة بيروت وأهلها وكل لبنان ومدينة بيروت تستحق أن نسهر ونتعب من أجلها”.

بدوره شكر الشاويش للنائب خلف “حسن الاستقبال، وأثنى على دوره في “متابعة الأوضاع في مدينة بيروت عموماً، والطريق الجديدة خصوصاً”، مثمناً “إهتمام خلف في ملف المياه والكهرباء”، متمنياً أن “يعمل كل نواب بيروت على خدمة المدينة التي كانت سبب وصولهم إلى المجلس النيابي”، مؤكدا أن “النائب ملحم خلف قبل أن يكون نائباً هو إنسان قريب من كل الناس والنيابة لم تغير فيه شيئا بل بالعكس قربته للناس اكثر”.

وذكر الشاويش نواب بيروت “بواجباتهم تجاه مدينتهم المهمشة بيروت”. شاكراً “كل من يعمل لخدمة بيروت وأهل بيروت ومنهم النائب السابق نزيه نجم”.