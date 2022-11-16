الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلف: سنبقى بخدمة بيروت وأهلها

منذ ساعة واحدة
ملحم خلف

ملحم خلف

A A A
طباعة المقال

استقبل النائب ملحم خلف في مكتبه في بيروت ، اليوم، رئيس “اللقاء الشبابي اللبناني – الفلسطيني” احمد عبدالله الشاويش ومستشار اللقاء محمد الفرخ.

وأكد خلف امام الوفد “اننا كنا وما زلنا وسنبقى بخدمة بيروت وأهلها وكل لبنان ومدينة بيروت تستحق أن نسهر ونتعب من أجلها”.

بدوره شكر الشاويش للنائب خلف “حسن الاستقبال، وأثنى على دوره في “متابعة الأوضاع في مدينة بيروت عموماً، والطريق الجديدة خصوصاً”، مثمناً “إهتمام خلف في ملف المياه والكهرباء”، متمنياً أن “يعمل كل نواب بيروت على خدمة المدينة التي كانت سبب وصولهم إلى المجلس النيابي”، مؤكدا أن “النائب ملحم خلف قبل أن يكون نائباً هو إنسان قريب من كل الناس والنيابة لم تغير فيه شيئا بل بالعكس قربته للناس اكثر”.

وذكر الشاويش نواب بيروت “بواجباتهم تجاه مدينتهم المهمشة بيروت”. شاكراً “كل من يعمل لخدمة بيروت وأهل بيروت ومنهم النائب السابق نزيه نجم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان
    كم بلغ عدد الملقحين ضد الكوليرا في عكار؟
    قصر بعبدا
    خيارات الرئاسة تضيق: للتوافق مع الحزب... كبحاً لجموحه
    سليم الصايغ
    الصايغ: على الدول المهتمة لأمر لبنان البحث عن طريقة لخلاصه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان التركي نور الدين أوتشار
    تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
    كريستيانو رونالدو
    مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون
    انفجار في تركيا
    بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول