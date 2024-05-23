خلف: فلنكف عن إلهاء شعبنا ولنتوقف عن تبرير عجزنا المتمادي

عقد النائب ملحم خلف مؤتمرا صحافيا، في يومه الـ490 لوجوده في مجلس النواب، في حضور النائبين ياسين ياسين وفراس حمدان.

وقال خلف في بيان: “ان يصرّح بعض النواب إنهم بانتظار موقف أو قرار أو إشارة من اللجنة الخماسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي يستثير الغضب. إذ أن هكذا تصاريح تودي بالمفاهيم البديهية القانونية للجمهورية وللديموقراطية وللدولة. والاخطر من ذلك أن هكذا تصاريح تجنح بتنشئة أجيالنا بموضوع الكرامة الوطنية وتخربها. وإن أي تبرير لهكذا تصاريح يحتم الانصياع لسياسة القناصل ويعبر عن انهزامية لا تليق بمن نمثل”.

وأضاف: “فالدستور يذكرنا أن النائب يمثل الامة اللبنانية من دون أي تمييز مناطقي أو مذهبي أو طائفي.

إنه المؤتمن على آمال أهله وشعبه. إنه الحريص على يسرهم! إنه الامين على مستقبل أبنائهم! إنه الوكيل على انتظام الحياة العامة واستمرارية السلطة والدولة! كما أنه المسؤول الوحيد والشخصي عن انتحاب رئيس للجمهورية”.

وتوجّه خلف إلى “الزملاء”: “ليس من اللائق الاستمرار في تظهير صورة الفشل والعجز عن اتمام واجبنا الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية. فلنكف عن إلهاء شعبنا بمواضيع واهية ولنتوقف عن تبرير عجزنا المتمادي. فشعبنا يناشدنا الحفاظ على الكرامة الوطنية وانفاذ الوكالة المعطاة منه حماية للعيش معا ولإعلاء سيادة القانون، وهو يطالبنا بحسن اتمامها بدءا بانتخاب رئيس للبلاد وفق أحكام المواد ٤٩ و٧٣ و74 و ٧٥ من الدستور”.